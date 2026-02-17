Azur Air опровергла данные о проблемах с двигателем в самолете в Фукуоке

Самолет Boeing 757-200 от Azur Air задержали из-за дополнительной проверки одного датчика, а не из-за проблем с двигателем. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«Проверку провели, самолет исправен. Пассажирам предоставили горячее питание в соответствии с Федеральными авиационными правилами», — заявили в Azur Air.

Там добавили, что в ближайшее время самолет с пассажирами отправится по назначению.

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что воздушное судно Azur Air не вылетело из Фукуока в Новосибирск. Причина — якобы проблемы с двигателем. По его данным, на борту судна — 234 пассажира и члена экипажа.