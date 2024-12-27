Azerbaijan Airlines заявила о «физическом вмешательстве» при катастрофе Embraer 190

Потерпевший крушение в районе Актау пассажирский лайнер Embraer 190 подвергался «физическому и техническому вмешательству». Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Azerbaijan Airlines, которой принадлежал борт.

Перевозчик решил приостановить полеты в ряд российских городов, в том числе в Минводы, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ. На этот шаг авиакомпания пошла в связи с предварительными результатами расследования авиакатастрофы, а также с учетом потенциальных рисков для безопасности полетов.

«Данное решение, принятое по согласованию с Государственным управлением гражданской авиации Азербайджана, основано на предварительных результатах расследования крушения самолета <…> вследствие физического и технического внешнего вмешательства», — отметили в Azerbaijan Airlines.

Борт Embraer 190 потерпел крушение в Казахстане 25 декабря. Самолет летел рейсом Баку — Грозный, но не смог приземлиться в Чечне из-за атаки БПЛА.