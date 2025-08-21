Автозак в Краснодаре раздавил курьера на мопеде. Очевидцы обвинили полицию
Появились фото ДТП с мопедистом на Старокубанской и Селезнева в Краснодаре
В Краснодаре водитель мопеда умер под колесами полицейского автозака. Очевидцы рассказали 360.ru, что он ехал на зеленый сигнал светофора и не успел увернуться от спецтранспорта.
Авария произошла на пересечении Старокубанской улицы и Селезнева. По словам очевидца, курьер «Магнита» на мопеде тронулся на зеленый в сторону Селезнева в тот момент, когда через перекресток на красный ехал полицейский «КамАЗ».
«Парень на мопеде начал тормозить, его занесло под колеса, и „КамАЗ“ полиции проехал ему по голове», — рассказал краснодарец.
Другой свидетель предположил, что водитель автозака не заметил мопедиста, поэтому остановился не сразу, а немного проехав. После ДТП на помощь мопедисту бросились водитель белого внедорожника, грузовой «Газели», бригада скорой помощи, которая везла в больницу ребенка, и другие проезжавшие мимо люди.
«Медики пытались снять шлем, стали искать чем его разрезать снять, в итоге сняли. <…> Мопедист был еще жив, кашлял кровью, медики надели маску дыхательную, потом стали интубировать и делать массаж сердца», — рассказал очевидец.
К месту аварии подъехали еще две бригады скорой помощи. После получаса попыток реанимировать пострадавшего медики констатировали смерть и накрыли его простыней.
