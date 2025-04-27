Автоугонщик устроил перестрелку с полицией на Камчатке

Автоугонщик устроил дрифт по улицам и перестрелку с полицией на Камчатке

Мужчина угнал автомобиль и устроил гонки с перестрелкой на улицах Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщила пресс-служба краевого главка МВД.

Сотрудники полиции заметили автомобиль, ранее заявленный как угнанный. Водитель автомобиля проигнорировал неоднократные требования остановиться и попытался скрыться.

Инспекторы ГИБДД бросились в погоню за нарушителем. Водитель увеличил скорость, грубо нарушал ПДД и создавал опасность для других участников дорожного движения, выезжая на встречную полосу.

На улице Капитана Беляева машина остановилась, после чего водитель несколько раз выстрелил в сторону полицейских, повредив патрульные автомобили. В ответ силовики применили табельное оружие. Злоумышленник получил ранение, его задержали и доставили в больницу, полицейские не пострадали.

Ранее пьяный водитель устроил догонялки с полицейскими в Ленобласти.