Пьяный водитель устроил догонялки с полицейскими в Ленобласти

МВД: водитель в Ленобласти сбил полицейского и скрылся с места ДТП

В Ленинградской области задержали нетрезвого водителя, который сбил сотрудника ГИБДД и устроил игру «в догонялки» с полицейскими. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Рядом с одним из домов на Речной улице в садоводстве «Пятиречье» Ломоносовского района правоохранители остановили Hyundai Solaris, заподозрив, что водитель иномарки сел за руль нетрезвым.

В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля мужчина заблокировал двери и продолжил движение, зацепив машиной инспектора ДПС.

Силовики бросились в погоню за нарушителем, который позже остановил авто и попытался убежать через дворовые проезды. Беглеца задержали и доставили в отдел полиции.

Водителем оказался 34-летний ранее неоднократно судимый житель Карелии. Следователи завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее пьяный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Тюменской области.