Автоцистерна с нашатырным спиртом опрокинулась в Челябинске

На трассе М5 в Челябинской области опрокинулась автоцистерна с нашатырным спиртом. Авария произошла в Усть-Катавском округе после того, как грузовик «КамАЗ» съехал в кювет. Об этом сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону .

Спасатели устранили утечку жидкости из заливного клапана. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для водителей и жителей нет. На месте работают пожарные, сотрудники поисково-спасательной службы, дорожного управления «Южный Урал» и Госавтоинспекции.

Две иномарки не поделили дорогу в Богдановиче Свердловской области. Травмы получили водитель и пассажирка Ford Focus, которые не были пристегнуты ремнями безопасности.