Два пьяных водителя иномарок не поделили дорогу в Свердловской области

Две иномарки не поделили дорогу в Богдановиче Свердловской области. Не обошлось без пострадавших, сообщил TagilCity со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.

Авария произошла на перекрестке улиц Кунавина, Первомайская и Рокицанская. По предварительным данным, причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения водителем Ford Focus, находившимся в состоянии алкогольного опьянения. Предположительно, второй автомобилист, управлявший Ford Explorer, тоже был нетрезв.

Травмы получили водитель и пассажирка Ford Focus, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Проводится проверка.