Автостопщик со сковородой повредил машину отказавшегося его везти водителя

Вооруженный сковородой пешеход повредил машину несговорчивого водителя внедорожника, который отказался отвезти его домой в кировский поселок Фаленки. В распоряжении 360.ru оказалось видео с началом конфликта.

На опубликованных кадрах автостопщик с сковородой в руках вышел на середину проезжей части и остановил машину, после чего, размахивая руками, подошел к водительской двери.

По данным источника 360.ru, получив отказ, возмущенный пешеход метнул сковороду в отъезжающее авто, повредив кузов транспортного средства рядом с крышкой бензобака.

Водитель вместе с прохожими поймал неадеквата и вызвал на место наряд полиции. Правоохранители забрали пешехода вместе с его орудием преступления в отдел. Находившийся за рулем внедорожника поехал следом, чтобы написать заявление о повреждении машины.

В ходе предварительной проверки ущерб, который понес владелец транспортного средства, составил 30 тысяч рублей.

В конце августа вооруженный молотком водитель легковушки напал на микроавтобус с пассажирами в Омской области. По данным регионального главка МВД, во время движения машина не пропустила пассажирский транспорт, а после обгона перегородила дорогу. Впавший в ярость водитель начал бить по стеклу молотком, угрожая пассажирам расправой.