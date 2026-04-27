Автосервис загорелся на Пятницком шоссе в Подмосковье

Автосервис загорелся на Пятницком шоссе рядом с деревней Брехово в Подмосковье. Информацию о пожаре подтвердили 360.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров. В настоящее время на месте продолжают тушить огонь.

Предварительно, сведений о пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины возгорания устанавливают.

На кадрах, присланных очевидцами, видно, что огонь охватил здание автосервиса. Из строения вырываются языки пламени и густой черный дым, на месте работают пожарные расчеты. ЧП произошло во время снегопада и сильного ветра, что осложняет работу спасателей.

