Автосервис загорелся на юге Москвы

На юге Москвы вспыхнул пожар в здании автосервиса. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Пожар случился на улице 6-я Радиальная, дом 44. По данным спасателей, возгорание произошло в одноэтажном здании автосервиса. На месте работают пожарно-спасательные расчеты, проводится тушение.

В ликвидации пожара задействованы 41 человек личного состава и 11 единиц техники.По словам представителей администрации объекта, людей в здании не было. Огнеборцы продолжают работы по тушению пожара, уточнили в МЧС. Причины возгорания и возможный ущерб устанавливаются.

В ночь на 30 октября в Санкт-Петербурге произошло три пожара в жилых домах. В результате один мужчина погиб и двое пострадали.