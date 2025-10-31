Один мужчина погиб и двое пострадали при ночных пожарах в Петербурге

В ночь на 30 октября в Санкт-Петербурге произошло три пожара в жилых домах. Не обошлось без пострадавших и жертв, сообщил « Петроград » со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

Так, возгорание зафиксировали в трехкомнатной квартире на Софийской улице. Площадь пожара составила 16 квадратных метров. Двое мужчин были госпитализированы.

Позже вспыхнул неэксплуатируемый пятиэтажный дом на Турбинной улице. Огонь распространился на три верхних этажа, охватив площадь в 150 квадратных метров. На ликвидацию возгорания ушло более трех часов.

Также в ночь на 30 октября загорелась двухкомнатная квартира на проспекте Римского-Корсакова. С огнем справились за полчаса. Мужчина, пострадавший при пожаре, был доставлен в больницу, где позже скончался. Причиной возгорания стало курение в кровати, добавил 78.ru.