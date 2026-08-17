Автомобиль загорелся на 75-м километре МКАД в Москве

Автомобиль загорелся на внутренней стороне 75-го километра МКАД в районе съезда № 74. Об этом сообщил столичный департамент транспорта .

На месте происшествия работают оперативные службы. В дептрансе уточнили, что обстоятельства возгорания и сведения о возможных пострадавших устанавливают.

Из-за происшествия движение оказалось затруднено: автомобилистам доступны три полосы из пяти. В качестве альтернативного маршрута водителям рекомендовали использовать Волоколамское шоссе.

По информации источника 360.ru, площадь возгорания автомобиля составила около восьми квадратных метров.

Позднее пожар локализовали. Согласно оперативной информации, возгорание произошло не в результате ДТП, его причина устанавливается.

Ранее в результате аварии с автобусом на Дмитровском шоссе погиб один пассажир, еще трое пострадали.