Автомобиль взорвался у центрального рынка в Селятине

Внедорожник Nissan X-Trail взорвался возле центрального рынка в поселке Селятино Наро-Фоминского городского округа. Об этом сообщил телеграм-канал «112» .

Предположительно, в иномарке сдетонировал газовый баллон. Сам автомобиль полностью выгорел, но никто не погиб. Сейчас пожар уже потушили.

По информации телеграм-канала Shot, водитель внедорожника получил ранения при взрыве.

Ранее три машины сгорели при пожаре в автосервисе в Петергофе. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

На месте происшествия работали 19 спасателей и четыре единицы техники. Из людей никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.