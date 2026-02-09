Пожар в здании общепита в Павлово-Посадском городском округе успешно ликвидирован

В пятницу, 6 февраля, пожарные из 254-й, 250-й, 248-й и 256-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с расчетами федеральной противопожарной службы справились с возгоранием в одноэтажном здании точки общепита и соседних продуктовых магазинов в Павлово-Посадском городском округе.

Около половины седьмого утра в службу «Система-112» поступил звонок от очевидцев о пожаре на улице Большая Покровская. На место происшествия быстро выехали пожарные расчеты.

Заместитель начальника территориального управления Андрей Федосов сообщил: «Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы обнаружили горение и сильное задымление внутри здания».

Оказалось, что возгорание произошло из-за взрыва газового баллона в точке горячего питания, и огонь перекинулся на соседние магазины. Работники торговых точек покинули помещения до приезда пожарных.

Огнеборцы оперативно развернули шесть рабочих линий для ликвидации очага возгорания и обеспечили бесперебойную подачу воды. Они тушили кровлю зданий с коленчатого подъемника, не позволяя огню распространиться на другие сооружения.

Ситуацию осложняли порывистый ветер и сильное задымление в помещениях магазинов. Однако благодаря оперативной работе пожарных никто не пострадал, и распространение огня на другие здания было предотвращено.