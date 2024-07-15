Два подростка насмерть разбились на иномарке в Кузбассе

Полиция Кузбасса: два подростка погибли в ДТП на дороге Промышленная — Ваганово

Два подростка насмерть разбились в аварии на 18 километре автодороги Промышленная — Ваганово. Об этом сообщила Полиция Кузбасса в Telegram-канале .

По предварительной информации, 14-летний школьник был за рулем Toyota и вез 17-летнюю пассажирку. Машина съехала в кювет через встречную полосу и столкнулась с водопропускной трубой.

«В результате ДТП от полученных травм скончался 14-летний водитель и 17-летняя пассажирка», — сказано в публикации ведомства.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства случившегося. На место ЧП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа отдела МВД РФ по Промышленновскому муниципальному округу.

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