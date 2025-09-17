Автомобиль врезался в автобус под Владимиром, два человека погибли

Автомобиль Hyundai, ехавший в сторону города Радужный, вылетел на встречную полосу и врезался в автобус в Судогодском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Владимирской области.

Погибли два человека, находившиеся в легковушке. Шесть пассажиров автобуса, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа продолжают работу на месте происшествия.

Накануне в Пермском крае четыре человека погибли в столкновении четырех автомобилей. Среди жертв автокатастрофы — сам ее предполагаемый виновник, вылетевший на встречную полосу, и три его пассажира.