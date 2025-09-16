Четыре человека погибли после столкновения легковушки и грузовика в Пермском крае

Смертельная авария произошла на автодороге М12 «Восток» в Пермском крае. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

Согласно информации ведомства, на 94-м километре трассы водитель Renault Duster выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Volvo. Из-за удара легковушку отбросило под проезжавшие в том же направлении «газель» и Toyota Land Cruiser.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил предполагаемый виновник ДТП и три его пассажира. Правоохранители разбираются в обстоятельствах трагедии.