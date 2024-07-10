Автомобиль влетел в стену дома в центре Москвы

Источник 360.ru: автомобиль влетел в стену жилого дома в Хамовниках

Автомобиль врезался в стену жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в Хамовниках в переулке 1-й Зачатьевский. Машина влетела в стену дома № 4. Подробности пока неизвестны, официальной информации не поступало.

UPD: Очевидцы сообщили, что за рулем была женщина в возрасте 50-60 лет. Предположительно, ее отправили на медицинское освидетельствование.

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