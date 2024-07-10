Автомобиль влетел в стену дома в центре Москвы

Автомобиль врезался в стену жилого дома в центре Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло в Хамовниках в переулке 1-й Зачатьевский. Машина влетела в стену дома № 4. Подробности пока неизвестны, официальной информации не поступало.
UPD: Очевидцы сообщили, что за рулем была женщина в возрасте 50-60 лет. Предположительно, ее отправили на медицинское освидетельствование.
На Кубани водитель «Лады Калины» погиб в страшной аварии — он сгорел заживо после столкновения с КамАЗом. Легковушка вылетела на встречку и попала под грузовик, машины загорелись. Водитель КамАЗа выжил.