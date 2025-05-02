Кровь на асфальте. Mercedes протаранил толпу в Штутгарте

В Штутгарте автомобиль наехал на пешеходов, восемь человек пострадали

В центре Штутгарта вечером 2 мая автомобиль Mercedes G-класса въехал в группу пешеходов. По данным полиции, пострадали как минимум шесть человек, трое из них — тяжело, сообщила газета T-Online .

ДТП произошло на пересечении улиц Ольгаштрассе и Шарлоттенштрассе. Район Ольгэк полностью оцеплен. Пострадавшим оказывается помощь на месте, в операции участвуют полиция, скорая помощь и пожарные расчеты. Водитель задержан, его допрашивают.

По словам представительницы полиции, водитель не получил травм. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Правоохранители пока не комментируют, было ли это дорожно-транспортным происшествием или умышленным наездом. Назначена техническая экспертиза автомобиля, продолжается опрос свидетелей.

Местные власти сообщили о серьезных перебоях в дорожном движении и работе городского транспорта. Частично приостановлено движение нескольких линий городской электрички. Жителей города просят избегать района происшествия.

Ранее на видео попал момент наезда на пешеходов на МКАД.