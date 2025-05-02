Кровь на асфальте. Mercedes протаранил толпу в Штутгарте

В Штутгарте автомобиль наехал на пешеходов, восемь человек пострадали

Фото: РИА «Новости»

В центре Штутгарта вечером 2 мая автомобиль Mercedes G-класса въехал в группу пешеходов. По данным полиции, пострадали как минимум шесть человек, трое из них — тяжело, сообщила газета T-Online.

ДТП произошло на пересечении улиц Ольгаштрассе и Шарлоттенштрассе. Район Ольгэк полностью оцеплен. Пострадавшим оказывается помощь на месте, в операции участвуют полиция, скорая помощь и пожарные расчеты. Водитель задержан, его допрашивают.

По словам представительницы полиции, водитель не получил травм. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Правоохранители пока не комментируют, было ли это дорожно-транспортным происшествием или умышленным наездом. Назначена техническая экспертиза автомобиля, продолжается опрос свидетелей.

Местные власти сообщили о серьезных перебоях в дорожном движении и работе городского транспорта. Частично приостановлено движение нескольких линий городской электрички. Жителей города просят избегать района происшествия.

Ранее на видео попал момент наезда на пешеходов на МКАД.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте