Сегодня 15:08 В Париже погибла русская модель Светлана Савицкая: что известно 0 0 0 Фото: IMAGO/Dave Bedrosian / Global Look Press Происшествия

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В Париже погибла 34-летняя российская модель Светлана Савицкая. Девушку сбила машина. Все, что известно о случившемся, — в материале 360.ru.

Как погибла Светлана Савицкая Знакомая модели поделилась подробностями ДТП. Водитель одной из машин не смог войти в крутой поворот, из-за чего его авто вынесло на встречную полосу движения. Чтобы избежать лобового столкновения, другой автомобилист свернул в сторону и сбил пешехода. Им и оказалась Светлана Савицкая. «Мама просит молиться о восхождении ее светлой души каждого, кому она дорога и любима, 40 дней», — попросила знакомая погибшей в ее соцсетях.

Фото: Christoph Reichwein/dpa / Global Look Press

Чем известна Светлана Савицкая Савицкая родилась в Москве в 1990 году. Она окончила Российскую академию музыки имени Гнесиных. Затем получила еще одно образование — юридическое. Жадная до знаний девушка на этом не остановилась: Светлана отправилась в Лондон, где стала магистром в сфере искусства дважды. После этого Савицкая жила на две страны. Перед переездом в Париж успела немного пожить в Лос-Анджелесе. В профиле в соцсетях указаны две геолокации: Лондон и Монако. Светлана была яркой девушкой, чья эффектность привлекла многие модные издания. Так, она успешно сотрудничала с глянцевыми журналами Bazaar, L’Officiel, Glamour, Vogue, и ее фотографии украшали их обложки.

Интересно Помимо модельной карьеры, Светлана реализовалась как телеведущая. Она сотрудничала с телеканалами RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и «ЖАРА TV». Помимо модельной карьеры, Светлана реализовалась как телеведущая. Она сотрудничала с телеканалами RU TV, «Пятница!», Europa Plus TV и «ЖАРА TV».

Кроме того, Савицкая попробовала себя в пении, записала несколько треков, последний назывался «Супермен». Светлана выпустила песню незадолго до гибели.

Как отреагировали фанаты и близкие Савицкой на ее смерть Поклонники и знакомые Светланы Савицкой шокированы ее гибелью. В социальных сетях девушки подписчики оставляют комментарии с соболезнованиями родным. «Света, солнышко, только вчера с тобой смеялись и болтали, ну как так? Я отказываюсь верить, словами не описать всю боль и ужас, одни лишь слезы». «Прекрасные люди уходят только тогда, когда в это жизни исполнили все, что было задумано Всевышним».

Так сложно в это поверить.

«Такая яркая и такая трагически короткая судьба. Яркая звездочка. Ты навсегда в наших сердцах». «Нет слов». «Светуля оставила яркий свет в этом мире. Я не могу поверить. Теперь ты светишь нам с неба, яркая звездочка».

Хочу, чтобы это был страшный сон. Скорбим.

«Столько планов, прекрасных идей, выступлений, встреч, красоты, позитива, любви, понимания, юмора, легкости… и это все была Светлана». «Она всегда тяготела к красоте и яркости! Была доброй и любила танцевать», — рассказала 360.ru подруга погибшей Екатерина. «Позитивная, прямолинейная, уверенная в себе. Отрезвляющая новость о ее гибели. Мне очень жаль. Больше всего она запомнилась тем, что она была живой! Ее глаза, желание что-нибудь сделать! Энергия в ней плескала», — вспомнила в беседе с 360.ru другая ее приятельница.

Где и когда похоронят Светлану Савицкую В соцсетях погибшей появилось сообщение от ее родных с информацией о предстоящих похоронах: они состоятся 23 декабря, в 11:00. Церемонию прощания проведут в России. Савицкую похоронят на Троекуровском кладбище.