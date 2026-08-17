Автомобиль съехал в пруд под Саратовом, погибли четыре человека

Легковая машина съехала в пруд в селе Полоцкое Самойловского района Саратовской области. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Автомобиль ВАЗ-2112 съехал в пруд при движении по плотине в селе Полоцкое. В салоне находились пять человек, в том числе двое несовершеннолетних.

«В результате происшествия погибли четыре человека, среди которых двое детей», — отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят процессуальную проверку, прокуратура установит обстоятельства произошедшего. Она даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также надлежащему содержанию объекта и прилегающей территории.

Ранее двое детей стали жертвами ДТП на автомобильной трассе М-11 в Окуловском округе Новгородской области. Машина Toyota Highlander влетела в барьерное ограждение.

Внедорожник, в котором находились шесть человек, загорелся. В результате погибли мальчики девяти и 14 лет.