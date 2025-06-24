Автомобиль сбил на востоке Москвы инспектора полиции

Машина наехала на инспектора полиции на Снайперской улице в Вешняках. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Подробности ДТП и состояние пострадавшего пока неизвестны.

Ранее 40-летнего житель Ижевска врезался на Mercedes-Benz в прицеп грузовика MAN TGX и машину Ford Focus. Из-за аварии пассажирка первой иномарки получила тяжелые травмы и потеряла сознание.

Водитель не стал оказывать помощь и вызывать скорую — вместо этого он вытащил женщину из салона на улицу и оставил лежать в снегу. Против автомобилиста возбудили уголовное дело. Мужчину обвинили в совершении ДТП и оставлении в опасности, он предстанет перед судом.