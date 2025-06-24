Водитель, бросивший пострадавшую в ДТП пассажирку, предстанет перед судом в Ижевске

Уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего жителя Ижевска, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в совершении ДТП и оставлении в опасности, сообщил Udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру республики.

По версии следствия, в декабре 2024 года фигурант на машине Mercedes-Benz не справился с управлением, из-за чего столкнулся с прицепом грузовика MAN TGX и машиной Ford Focus. В результате пассажирка первой иномарки получила тяжелые травмы и потеряла сознание.

Вместо оказания помощи и вызова экстренных служб автомобилист перенес пострадавшую из салона на улицу, оставил в снегу и уехал. В ближайшее время он предстанет перед судом.