Автомобиль сбил курьера на северо-западе Москвы

Водитель автомобиля наехал на курьера на Тушинской улице в Москве. Пострадавший нарушил несколько правил ПДД, сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.

«На улице Тушинская (в районе дома 4 корпус 1) автомобиль сбил курьера, который грубо нарушил сразу несколько правил ПДД», — указали в сообщении.

ДТП попало на видео. На кадрах видно, как доставщик на электровелосипеде резко выехал на дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент его сбила легковушка. Мужчина вылетел из седла и упал, но тут же поднялся.

В дептрансе напомнили, что при переходе дороги нужно спешиваться и везти велосипеды и самокаты рядом с собой.

Ранее курьер на мопеде попал под колеса легковушки на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.