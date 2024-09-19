Иномарка сбила курьера на тротуаре в Петербурге

Курьер на мопеде попал под колеса легкового автомобиля на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило СМИ.

По предварительным данным, водитель за рулем машины Kia Rio не справился с управлением и при повороте налево врезался в иномарку Volvo. От удара легковушка вылетела на тротуар, протаранила витрину магазина и сбила курьера.

Отмечается, что пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.