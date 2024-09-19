Иномарка сбила курьера на тротуаре в Петербурге

Курьер на мопеде попал под колеса легкового автомобиля на Среднем проспекте Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило СМИ.
По предварительным данным, водитель за рулем машины Kia Rio не справился с управлением и при повороте налево врезался в иномарку Volvo. От удара легковушка вылетела на тротуар, протаранила витрину магазина и сбила курьера.
Отмечается, что пострадавший получил серьезные травмы, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Боеприпасы индийского производства поставляли через ЕС на Украину
Елисаветинский крестный ход пройдет в Одинцовском округе 22 сентября
Более 100 пациентов с диабетом получили консультации в НИКИ детства в Мытищах
Реконструкцию стадиона «Тимоново» завершили в Солнечногорске
Вторая фаза активности клещей началась в Подмосковье
Более 10 тысяч жителей Мытищ сделали прививку от гриппа с начала осени
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте