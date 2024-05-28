Автомобиль сбил юношу на электросамокате на «зебре» в Москве
Автомобиль сбил подростка на электросамокате на юго-западе Москвы
В Москве на пересечении улиц Каховка и Керченской автомобиль сбил электросамокат, которым управлял 17-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.
Женщине, передвигавшейся на машине марки Kia, — 23 года.
«Несовершеннолетний <…> пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отметили в ведомстве.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Установлением всех обстоятельств ДТП занимается прокуратура Юго-Западного административного округа столицы.
Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля пострадал 10-летний мальчик. Несчастный случай произошел на перекрестке Центральной улицы и Заводского шоссе в поселке Внуково.