Автомобиль сбил юношу на электросамокате на «зебре» в Москве

Автомобиль сбил подростка на электросамокате на юго-западе Москвы

Фото: РИА «Новости»

В Москве на пересечении улиц Каховка и Керченской автомобиль сбил электросамокат, которым управлял 17-летний юноша. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

Женщине, передвигавшейся на машине марки Kia, — 23 года.

«Несовершеннолетний <…> пересекал проезжую часть на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора», — отметили в ведомстве.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Установлением всех обстоятельств ДТП занимается прокуратура Юго-Западного административного округа столицы.

Ранее в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузового автомобиля пострадал 10-летний мальчик. Несчастный случай произошел на перекрестке Центральной улицы и Заводского шоссе в поселке Внуково.

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