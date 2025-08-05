Автомобиль с подростками врезался в столб в Бурятии, один из них погиб
Прокуратура Бурятии: в ДТП с Honda Shuttle погиб просток, еще двое пострадали
В ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Бурятии погиб подросток. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия.
Авария произошла 5 августа около часа ночи в селе Сухая Кабанского района. По предварительным данным, в автомобиле Honda Shuttle ехали четверо несовершеннолетних, включая девушку за рулем.
«Подросток не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим столкновением со столбом», — сообщили в прокуратуре.
В результате аварии пострадали три пассажира. Чуть позже один из подростков скончался в реанимации.
На месте работают следственные органы. Прокуратура контролирует ход расследования обстоятельств происшествия.
«При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавили в ведомстве.
Ранее в Кизнерском районе Удмуртии правоохранители возбудили уголовное дело после аварии, в которой погибла 12-летняя девочка. По предварительным данным, водитель «Газели» сбил школьницу, которая шла вдоль дороги.