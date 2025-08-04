Следователи возбудили дело после гибели 12-летней девочки в ДТП в Удмуртии

В Кизнерском районе Удмуртии правоохранители возбудили уголовное дело после аварии, в которой погибла 12-летняя девочка. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК России.

По предварительным данным, вечером в субботу, 2 августа, водитель машины «Газель» сбил школьницу, которая шла вдоль проезжей части в попутном направлении. В результате ДТП ребенок получил смертельные травмы.

У водителя обнаружены признаки алкогольного опьянения, но он отказался пройти медицинское освидетельствование. Сейчас фигуранта допросили, следователи назначили ряд необходимых экспертиз. В ближайшее время суд определит подозреваемому меру пресечения.