Автомобиль с дипномерами влетел в вестибюль станции «Пражская»
Автомобиль с дипломатическими номерами въехал в стеклянные двери вестибюля станции метро «Пражская». О ДТП сообщил 360.ru очевидец.
«Я видела, как машина въехала в двери метро. Начало аварии или попытку уйти от столкновения я не видела», — рассказала свидетельница.
На автомобиле установлены красные номерные знаки. Такие в Россия выдают автомобилям иностранных дипломатических представительств. Цифровой код 145 указывает на дипломатическую миссию Азербайджана.
В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что станция «Пражская» продолжает работать в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров нет. Легковой автомобиль врезался в двери выхода № 9. В момент происшествия пассажиров там не было. Выход временно закрыли.
В январе в Москве водитель самосвала влетел в надземный пешеходный переход.