Автомобиль с дипномерами влетел в вестибюль станции «Пражская»

Автомобиль с дипломатическими номерами въехал в стеклянные двери вестибюля станции метро «Пражская». О ДТП сообщил 360.ru очевидец.

«Я видела, как машина въехала в двери метро. Начало аварии или попытку уйти от столкновения я не видела», — рассказала свидетельница.

На автомобиле установлены красные номерные знаки. Такие в Россия выдают автомобилям иностранных дипломатических представительств. Цифровой код 145 указывает на дипломатическую миссию Азербайджана.

В Департаменте транспорта Москвы сообщили, что станция «Пражская» продолжает работать в штатном режиме, угрозы безопасности пассажиров нет. Легковой автомобиль врезался в двери выхода № 9. В момент происшествия пассажиров там не было. Выход временно закрыли.

