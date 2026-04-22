Автомобиль рухнул в Обводный канал в Петербурге

МЧС: два человека пострадали при падении авто в Обводный канал в Петербурге

Утром в среду легковая машина пробила ограждение и рухнула в Обводный канал в Санкт-Петербурге, два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба городского управления МЧС.

ЧП случилось в районе дома № 54 на Лермонтовском проспекте в 05:53.

«В результате пострадали двое мужчин, их госпитализировали в лечебное учреждение», — заявили в ведомстве.

В МЧС отметили, что машину подняли из воды при помощи автокрана сил поисково-спасательной службы. Всего для ликвидации последствий привлекали 15 специалистов и три единицы техники.

Ранее водитель Porsche Cayenne с номерами 999 в Центральном районе Петербурга на высокой скорости перелетел через Лебяжью канавку и въехал в ограду Летнего сада. Перед этим он не притормозил по требованию ДПС на набережной канала Грибоедова. Всего в аварии пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девушка.