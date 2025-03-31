Автомобиль рухнул с высотной парковки в Москве

Источник 360.ru: автомобиль упал с парковки на западе Москвы

С высотной парковки в Москве рухнул легковой автомобиль. После падения машина загорелась, сообщил источник 360.ru.

Парковка расположена на Крылатской улице. Автомобиль упал с четвертого этажа.

Огонь разгорелся сразу же. Внутри оказался заблокирован водитель. По словам очевидцев, речь идет об автомобиле Volkswagen Golf, пламя быстро распространилось.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать при помощи огнетушителя — еще до прибытия на место происшествия оперативных служб. Однако спасти водителя не удалось, мужчина погиб.

Обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.

UPD: за рулем автомобиля находилась женщина, она погибла. По данным очевидцев, машина горела еще до того, как упала с парковки.

Ранее серьезное ДТП произошло в Подмосковье. Несколько человек пострадали.