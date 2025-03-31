Автомобиль рухнул с высотной парковки в Москве
Источник 360.ru: автомобиль упал с парковки на западе Москвы
С высотной парковки в Москве рухнул легковой автомобиль. После падения машина загорелась, сообщил источник 360.ru.
Парковка расположена на Крылатской улице. Автомобиль упал с четвертого этажа.
Огонь разгорелся сразу же. Внутри оказался заблокирован водитель. По словам очевидцев, речь идет об автомобиле Volkswagen Golf, пламя быстро распространилось.
Возгорание удалось оперативно ликвидировать при помощи огнетушителя — еще до прибытия на место происшествия оперативных служб. Однако спасти водителя не удалось, мужчина погиб.
Обстоятельства происшествия будет устанавливать полиция.
UPD: за рулем автомобиля находилась женщина, она погибла. По данным очевидцев, машина горела еще до того, как упала с парковки.
Ранее серьезное ДТП произошло в Подмосковье. Несколько человек пострадали.