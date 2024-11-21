Автомобиль рухнул с 12-метрового обрыва во Владивостоке. Один человек погиб

Микроавтобус слетел с косогора во Владивостоке и пролетел вниз 12 метров

Японский микроавтобус сорвался с косогора и рухнул с 12 метров на припаркованные внизу машины. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Пассажир иномарки погиб, водителя отправили в больницу. Прокуратура Ленинского района Владивостока поставила на контроль расследование ДТП. На месте происшествия работает районный прокурор.

По сообщению местного Telegram-канала, автомобиль долго стоял на парковке, а потом покатился. Предположительно, его забыли поставить на ручник. Также канал сообщил, что водитель и пассажир микроавтобуса — это отец и сын.

В конце октября грузовик ЗиЛ-131 свалился с 65-метровой высоты в Цунтинском районе Дагестана. Водитель погиб, трое пассажиров получили травмы.