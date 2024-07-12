Автомобиль Росгвардии и мотоцикл столкнулись на юго-западе Москвы

Источник 360.ru: байкер пострадал при столкновении с авто Росгвардии в Москве

ДТП с участием автомобиля Росгвардии и мотоцикла произошло на юго-западе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария случилась на Севастопольском проспекте. Из автомобиля вызволили одного человека, его и мотоциклиста осмотрели врачи скорой помощи.

После осмотра байкера госпитализировали. На месте работают сотрудники полиции и Росгвардии.

Массовая авария с участием 15 автомобилей произошла на трассе под Серпуховым ночью 11 июля. Водитель грузовика Mercedes врезался в машины, которые стояли в пробке. В результате аварии никто не пострадал.

В тот же день на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три иномарки. Минимум четыре человека получили травмы.