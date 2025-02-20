Автомобиль пробил стену круглосуточного кафе в Башкирии

Источник 360.ru: в Учалах машина влетела в кафе около вокзала

Автомобиль влетел в круглосуточное кафе напротив автовокзала в городе Учалы в Башкирии. Об этом сообщил источник 360.ru.

В момент, когда машина пробила стену здания, внутри происходила пересменка персонала. Кассир стоял у входа в кафе.

Видеозапись с ДТП появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, как белая легковушка разгоняется и на скорости влетает в стену, после чего вокруг поднялись клубы пыли.

Ранее автомобиль врезался в отбойник в Останкинском районе в Москве у ВДНХ. В результате аварии никто не пострадал. По информации источника 360.ru в экстренных службах, ДТП произошло на проспекте Мира. Разлива топлива на месте аварии не зафиксировали.