Автомобиль пробил стену круглосуточного кафе в Башкирии

Автомобиль влетел в круглосуточное кафе напротив автовокзала в городе Учалы в Башкирии. Об этом сообщил источник 360.ru.
В момент, когда машина пробила стену здания, внутри происходила пересменка персонала. Кассир стоял у входа в кафе.
Видеозапись с ДТП появилась в распоряжении 360.ru. На кадрах видно, как белая легковушка разгоняется и на скорости влетает в стену, после чего вокруг поднялись клубы пыли.
Ранее автомобиль врезался в отбойник в Останкинском районе в Москве у ВДНХ. В результате аварии никто не пострадал. По информации источника 360.ru в экстренных службах, ДТП произошло на проспекте Мира. Разлива топлива на месте аварии не зафиксировали.
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