Автомобиль опрокинулся на рельсы в Челябинске | 360°

Происшествия 14 мая 2024, 08:37 Автомобиль опрокинулся на рельсы в Челябинске Легковушка перевернулась на трамвайных путях в Челябинске Freepik

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В Челябинске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием отечественной легковушки. В результате пострадал один человек, сообщило Ura.ru.

По данным издания, ранним утром 14 мая на Свердловском тракте 31-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля ВАЗ-2115, не справился с управлением. Он наехал на препятствие, от удара машина опрокинулась на рельсы.

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В пресс-службе регионального ГИБДД уточнили журналистам, что в результате аварии водитель получил травмы. О его состоянии не уточняется.

Все причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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