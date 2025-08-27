Автомобиль каршеринга столкнулся с самосвалом в Новой Москве

Источник 360.ru сообщил о ДТП с легковушкой и самосвалом в Новой Москве

Автомобиль каршеринга столкнулся с самосвалом на улице в деревне Кузнецово в Новой Москве. Об этом сообщила 360.ru очевидица происшествия.

«Пострадавших и скорой не было, ДПС стояла уже», — рассказала она.

На кадрах видно, что грузовик опрокинулся на правый бок, из его кузова высыпалась часть песка.

Столичная Госавтоинспекция пока не комментировала происшествие. Что привело к аварии и кто стал ее виновником, не сообщается.

Ранее эксперты онлайн-площадки Migtorg рассказали, что чаще других автомобилей служб каршеринга в аварии попадает Skoda Rapid. До трети ДТП с такими автомобилями приходятся на фронтальные удары.