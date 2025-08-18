Migtorg: в июле в России Skoda Rapid чаще других попадала в ДТП среди каршеринговых авто

По данным экспертов онлайн-площадки Migtorg, в июле в России модель Skoda Rapid чаще других участвовала в ДТП среди автомобилей каршеринга. Среди премиальных машин лидирует Mercedes-Benz E200. Их средние цены составляют 1,3 и 2,3 миллиона рублей соответственно, написали «Известия» .

Среди коммерческого транспорта популярны Ford Transit и Sollers Atlant, их доля превышает 15%, а средние цены — 1,4 и 1,1 миллиона рублей.

Генеральный директор Migtorg Александр Коротков объяснил рост количества лотов с автомобилями каршеринга в середине лета уменьшением необходимого стажа вождения для регистрации в сервисах аренды. Также, по его мнению, автомобилисты стали меньше заботиться о состоянии машин и аккуратности вождения.

Эксперты отметили, что самое распространенное ДТП с машинами каршеринга — фронтальный удар (около 30% всех случаев). На втором месте — боковые удары (25%).