Автомобиль ГИБДД рухнул на сотрудника на показательном выступлении в Ивантеевке

ГИБДД Москвы: во время выступления «Каскада» пострадал один сотрудник

Сотрудника ГИБДД Москвы придавило автомобилем на показательном выступлении группы водительского мастерства «Каскад» в Ивантеевке. Видеозапись с ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

В пресс-службе ГИБДД отметили, что на мероприятии пострадал их сотрудник. Он получил травму стопы, его жизни ничего не угрожает.

«Это не соревнования. Это группа водительского мастерства „Каскад“ управления ГИБДД Москвы. С 2015 года проводят показательные выступления на ведомственных и общегородских мероприятиях», — указали в пресс-службе.

Группа водителей состояла исключительно из сотрудников управления ГИБДД Москвы.

Ранее в Москве сотрудник ДПС получил перелом ключицы из-за погони за правонарушителем на мотоцикле. Пытавшийся скрыться мотоциклист врезался в препятствие, в ДТП пострадал и гнавшийся за ним правоохранитель.