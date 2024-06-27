Сотрудник ДПС попал в больницу после погони за мотоциклистом в Москве

Источник 360.ru: в Москве сотрудник ДПС сломал ключицу в погоне за мотоциклом

Фото: РИА «Новости»

Сотрудник дорожно-патрульной службы получил травму в результате погони за правонарушителем, который пытался скрыться от него на мотоцикле. Полицейскому диагностировали перелом ключицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в Таганском районе Москвы, на Нижегородской улице.

По информации источника, сотрудник ДПС пытался догнать правонарушителя, и во время погони мотоцикл гражданина врезался в препятствие. В результате ДТП пострадали оба водителя: полицейского доставили в больницу, а правонарушитель отказался от госпитализации.

Ранее авария с участием мотоцикла произошла на Варшавском шоссе в Москве. По данным источника, транспорт столкнулся с легковым автомобилем. В результате мотоциклист получил закрытый перелом таза и закрытую черепно-мозговую травму, мужчину поместили в больницу имени Юдина.

Фиктивная прописка. Как бороться с лжесеверянами

Миллиард рублей выделили на ремонт сетей водоснабжения в Можайском округе за год

Южноамериканские страсти. Боливию хотят захватить ради металла будущего

Новая птица-говорун. Кто такой Марк Рютте и способен ли он изменить НАТО

Ефимов: в центре Москвы по программе реновации и комплексного развития построят жилые дома

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте