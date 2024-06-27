Сотрудник ДПС попал в больницу после погони за мотоциклистом в Москве

Источник 360.ru: в Москве сотрудник ДПС сломал ключицу в погоне за мотоциклом

Сотрудник дорожно-патрульной службы получил травму в результате погони за правонарушителем, который пытался скрыться от него на мотоцикле. Полицейскому диагностировали перелом ключицы. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП произошло в Таганском районе Москвы, на Нижегородской улице.

По информации источника, сотрудник ДПС пытался догнать правонарушителя, и во время погони мотоцикл гражданина врезался в препятствие. В результате ДТП пострадали оба водителя: полицейского доставили в больницу, а правонарушитель отказался от госпитализации.

Ранее авария с участием мотоцикла произошла на Варшавском шоссе в Москве. По данным источника, транспорт столкнулся с легковым автомобилем. В результате мотоциклист получил закрытый перелом таза и закрытую черепно-мозговую травму, мужчину поместили в больницу имени Юдина.