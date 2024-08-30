Сегодня 12:33 Водитель иномарки потерял управление и сбил двух пешеходов в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле произошла смертельная авария, водитель иномарки сбил двоих мужчин-пешеходов. Об этом сообщило
«ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Свердловской области.
ДТП случилось на Индустриальной улице рано утром. Водитель автомобиля Volkswagen, по предварительным данным, потерял управление и выехал с проезжей части прямо на пешеходов. Двое оказались под колесами транспортного средства. Один из пострадавших скончался, другого госпитализировали.
Проводится проверка.
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