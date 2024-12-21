Автомат и патроны нашли у пьяного водителя в Курской области

МВД: в Курской области задержали мужчину с автоматом с боеприпасами

Добровольцы отряда «БАРС-Курск» задержали на стационарном посту в Рыльском районе Курской области мужчину с автоматом и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

«Ранее судимый гражданин в своем транспорте перевозил автомат и патроны к нему», — отметили в ведомстве.

В ходе досмотра выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишили прав управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.

Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ноябрьске задержали двух братьев из Таджикистана. При обыске у них нашли огнестрельное оружие и «шпионский набор». Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранения оружия.