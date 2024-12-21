Автомат и патроны нашли у пьяного водителя в Курской области

Добровольцы отряда «БАРС-Курск» задержали на стационарном посту в Рыльском районе Курской области мужчину с автоматом и боеприпасами. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.
«Ранее судимый гражданин в своем транспорте перевозил автомат и патроны к нему», — отметили в ведомстве.
В ходе досмотра выяснилось, что водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его уже лишили прав управления транспортным средством за аналогичное правонарушение.
Правоохранители изъяли оружие и боеприпасы. Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательства. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Ноябрьске задержали двух братьев из Таджикистана. При обыске у них нашли огнестрельное оружие и «шпионский набор». Следователи возбудили уголовное дело о незаконном хранения оружия.
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