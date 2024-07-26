Автодорогу под Челябинском затопило из-за прорыва плотины в Киалимском водохранилище

Миндортранс: автодорогу в Челябинской области затопило из-за прорыва дамбы

В Челябинской области автодорогу Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 километр затопило в связи с прорывом дамбы на Киалимском водохранилище. Об этом сообщил региональный Миндортранс в Telegram-канале.

«Из-за резкого повышения уровня воды произошел прорыв дамбы в Киалимском водохранилище, в результате чего участок автодороги Миасс-Карабаш-Кыштым с 35 по 38 километр оказался затоплен. На данный момент автодорога закрыта в оба направления», — написали в публикации Миндортранса.

Ранее в Карабашском округе объявили режим ЧС. Местных жителей начали эвакуировать. Из-за дождей и повышения притока воды к водохранилищу размыло 100 метров насыпного участка дамбы. По данным МЧС, эвакуировали 20 человек, в двух школах в Карабаше развернули пункты временного размещения.

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