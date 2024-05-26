Автобус протащил зажатую дверями пассажирку на юго-западе Москвы

Госпитализацией закончился выход из автобуса для жительницы московского района Котловка. Водитель не заметил, что двери зажали ногу пассажирки и начал движение. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, прибывшие на место спасатели, обнаружили женщину в тяжелом состоянии. На какое расстояние ее протащил автобус, источник не уточнил.

Врачи скорой помощи после осмотра пассажирки предварительно диагностировали перелом бедра и размозжение голени. Женщину срочно забрали в больницу для оказания медицинской помощи.