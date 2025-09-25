Пьяный водитель автомобиля спровоцировал смертельное ДТП в Карелии

В Лоухском районе Карелии неподалеку от поселка Пяозерский произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Geely, потеряв контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Honda. Итогом столкновения стала мгновенная гибель мотогонщика, написал сайт karelinform.ru.
Последующий медицинский осмотр показал наличие признаков алкогольного опьянения у водителя автомобиля.
Исполняющий обязанности прокурора района оперативно прибыл на место происшествия, взяв под личный контроль проведение следственных мероприятий. Прокуратура республики объявила о постоянном мониторинге хода расследования.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте