Пьяный водитель автомобиля спровоцировал смертельное ДТП в Карелии

В Лоухском районе Карелии неподалеку от поселка Пяозерский произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Geely, потеряв контроль над машиной, выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом Honda. Итогом столкновения стала мгновенная гибель мотогонщика, написал сайт karelinform.ru.