Автобус влетел в дерево на юге Москвы

Дептранс взял на контроль ситуацию с ДТП на юге Москвы с участием автобуса

Автомобильная авария с участием автобуса М19 произошла утром на улице Академика Миллионщикова в Москве. Ситуация находится на личном контроле у генерального директора ГУП «Мосгортранс» Николая Асаула, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Автобус на скорости влетел в дерево. Сотрудники ГАИ устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Источник 360.ru рассказал, что пострадали 17 человек, в том числе двое детей. Зажатых в автобусе нет.

На место направили семь карет скорой помощи. Из-за аварии перекрыли две полосы движения на улице Садовники.

Свидетель ДТП в беседе с 360.ru отметил, что автобус, скорее всего, влетел в дерево, уходя от удара с машиной.

Ранее в районе Печатники столкнулись пять автомобилей, в том числе такси с двумя пассажирами. ДТП произошло неподалеку от станции метро «Текстильщики». В аварию попали Hyundai, Lada, Peugeot, Haval и Kia. В результате пострадал ребенок, его отправили в Филатовскую больницу.