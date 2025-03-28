Автобус в Перми протаранил пять машин и фонарный столб

В Перми маршрутный автобус спровоцировал массовое ДТП и оставил дома без света. Из-за проблем с сердцем водитель потерял управление, столкнулся с пятью машинами и фонарным столбом, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Сегодня в Перми в 19:12 по улице Докучаева двигался автобус, водитель которого в районе дома 42а допустил наезд на пять машин и световую опору. <…> В результате ДТП пострадавших нет», — заявила полиция.
Водителя осмотрели медики. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
После аварии в некоторых домах Кировского района Перми пропало электричество, сообщил Ura.ru. Энергетики пермского филиала «Россети Урал» начали восстановительные работы.
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