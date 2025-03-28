Скорая помощь протаранила остановку на юге Москвы

Источник 360.ru: в Москве скорая помощь влетела в остановку, есть пострадавшие

Машина скорой помощи врезалась в остановку на Кировоградской улице в Москве. Пострадали три человека, сообщил источник 360.ru.

По неподтвержденным данным, водитель скорой не справился с управлением.

«Водитель автомобиля, который хотел завернуть во дворы, все делал по правилам: остановился пропустить другие машины на встречном движении», — поделился с 360.ru очевидец.

Он добавил, что скорая остановилась, управлявшей ей человек включил проблесковый маячок, дернул руль влево и угодил в остановку.

Одного пострадавшего доставили в КГБ имени Юдина. После осмотра медики приняли решение госпитализировать еще двух человек. Спецтранспорт следовал на выезд, кроме сотрудников экстренной помощи, в нем никого не было.

На месте работают экстренные службы.

UPD. Позже стало известно, что в аварии пострадали четверо.