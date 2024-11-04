В результате падения автобуса в ущелье на севере Индии 36 человек погибли и еще 10 пострадали. Об этом сообщило издание Times of India.
По информации источника, водитель не справился с управлением на опасном горном участке около города Марчула (штат Уттаракханд). Машина рухнула в пропасть глубиной 200 метров. Пострадавших доставили в близлежащие больницы.
На месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы, точное количество пострадавших еще уточняется. Пропавшими без вести числятся пять пассажиров.
Ранее внедорожник с туристами на Сахалине рухнул со скалы. Путешественники хотели заехать на гору Крузенштерна, но машина сорвалась. Люди еле выбрались из авто, которое в итоге всю ночь находилось в море, технику спасти уже не получится.
Автобус в Индии упал в ущелье с 200-метровой высоты
США захотели поставить под удар сразу несколько отраслей промышленности стран ЕС
Ремонт теплосетей завершился в деревне Корпуса под Лосино-Петровским
Экологическую акцию по сбору пластика провели в Лосино-Петровском
Акцию ко Дню народного единства провели для школьников в Лосино-Петровском
Глава Лосино-Петровского Джеглав поздравил ветерана с вековым юбилеем
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте