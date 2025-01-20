Три человека погибли в ДТП в Навашинском округе Нижегородской области
В понедельник, 20 января, около 4:24 утра в районе деревни Корниловка в Навашинском округе Нижегородской области произошла страшная авария. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона, 53-летний водитель LADA потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с движущимся навстречу Hyundai.
От удара погибло трое пассажиров отечественной машины: 40-летний мужчина, женщина и двухмесячный младенец. Оба водителя и пассажирка иномарки получили травмы и были доставлены в больницу.
Обстоятельства трагедии выясняются.
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