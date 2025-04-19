Автобус столкнулся в Уфе с двумя машинами, есть пострадавшие

ГАИ: в Уфе автобус попал в ДТП, пострадали 4 человека

Пассажирский автобус в Уфе выехал на встречку и столкнулся с двумя автомобилями. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ города.

По ее информации, водитель шедшего маршрутом «Поселок Мысовцево — клиника БГМУ» автобуса потерял управление на проспекте Октября и вылетел на встречную полосу. В результате он столкнулся с машинами Opel и Lada, припаркованными на обочине.

«В легковых автомобилях людей на момент ДТП не оказалось», — добавили в ГАИ.

В результате аварии пострадали три человека: водитель автобуса и три пассажира. По факту ДТП начали проводить административное расследование.

Ранее авария с участием двух автомобилей произошла в Саратове. На пересечении проспекта Строителей и 4-й Прокатной улицы машина Lada столкнулась с иномаркой, травмы получили водитель отечественного автомобиля и пассажирка Jetta.

В ДТП пострадали оба транспортных средства: Lada влетела в дородную ограду, а у иномарки повредился кузов.